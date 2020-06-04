Просроченные консервы попали в продуктовый набор для детсадовцев в Санкт-Петербурге

4 Июнь 2020 2020-06-04T20:51:41+03:00

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В сообществе «Подслушано в Кронштадте» во «Вконтакте» появилась публикация от недовольного родителя, который ужаснулся просроченными консервами в продуктовом наборе для детсадовцев, выданном за май. По словам мужчины, на банке с сайрой видны следы старой этикетки. Внутри же оказалось черт-те что.

- Открываем, а там бурда с запахом сельди... И откуда-то взявшаяся икра! И этим кормят наших детей?! Проверьте у себя! Фотоотчет прилагается. А еще срок годности по ГОСТу не более двух лет... А срок производства на банке 18.04.18! – возмутился отец.

Бдительный родитель сразу заметил подвох. Фото: vk.com/lovekronshtadt

Слова мужчины подтвердили в комментариях другие обладатели «счастливых» консервов. Инцидентом быстро заинтересовали в местной администрации вместе с правоохранительными органами. Родителей попросили сдать все опасные консервы обратно в детсад. Чуть позднее происшествие дошло до Смольного.

- На стадии подготовки наборов мы отобрали образцы продуктов у каждого поставщика. Но сейчас из-за проблемы прошла новая проверка. Образцы той самой партии консервов взяты. В зависимости от результатов мы примем меры к поставщику. Осталось подождать несколько дней, - сообщил начальник управления соцпитания Алексей Барабанщиков.

Горе-поставщику, вероятно, грозит штраф или занесение в реестр недобросовестных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU