2020-06-04T20:51:41+03:00
Происшествия

Просроченные консервы попали в продуктовый набор для детсадовцев в Санкт-Петербурге

Недовольство горожан услышали в Смольном, проводится массовая проверка пайков [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Просроченные консервы попали в майский продуктовый набор для детсадовцев в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/lovekronshtadtПросроченные консервы попали в майский продуктовый набор для детсадовцев в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/lovekronshtadt
Изменить размер текста:

В сообществе «Подслушано в Кронштадте» во «Вконтакте» появилась публикация от недовольного родителя, который ужаснулся просроченными консервами в продуктовом наборе для детсадовцев, выданном за май. По словам мужчины, на банке с сайрой видны следы старой этикетки. Внутри же оказалось черт-те что.

- Открываем, а там бурда с запахом сельди... И откуда-то взявшаяся икра! И этим кормят наших детей?! Проверьте у себя! Фотоотчет прилагается. А еще срок годности по ГОСТу не более двух лет... А срок производства на банке 18.04.18! – возмутился отец.

Бдительный родитель сразу заметил подвох. Фото: vk.com/lovekronshtadt

Бдительный родитель сразу заметил подвох. Фото: vk.com/lovekronshtadt

Слова мужчины подтвердили в комментариях другие обладатели «счастливых» консервов. Инцидентом быстро заинтересовали в местной администрации вместе с правоохранительными органами. Родителей попросили сдать все опасные консервы обратно в детсад. Чуть позднее происшествие дошло до Смольного.

- На стадии подготовки наборов мы отобрали образцы продуктов у каждого поставщика. Но сейчас из-за проблемы прошла новая проверка. Образцы той самой партии консервов взяты. В зависимости от результатов мы примем меры к поставщику. Осталось подождать несколько дней, - сообщил начальник управления соцпитания Алексей Барабанщиков.

Горе-поставщику, вероятно, грозит штраф или занесение в реестр недобросовестных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На стадионе «Зенита» теперь можно сыграть в виртуальный футбол
Охотников на «педофилов» осудили в Санкт-Петербурге
Просроченные консервы попали в продуктовый набор для детсадовцев в Санкт-Петербурге
Городские трамваи состыковали с «Чижиком»
Директора «Водоканала» в Ленобласти посадили под домашний арест за долг в 600 млн рублей
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Санкт-Петербурге в июне
Следком рассказал, из-за чего на Невском проспекте мужчине прострелили голову
Карта распространения коронавируса в Ленинградской области на 4 июня 2020 года: За сутки выздоровели 77 человек
Единственный голос «против» оставил Карелию без электронного голосования по поправкам в Конституцию
Из ямы в доме престарелых в Ленобласти спасли собаку
В Ленобласти за взятку в 200 тысяч пойманы два гаишника, подбросившие водителю наркотики
Новый аэропорт «Петрозаводск» в Карелии начнет работать в июле 2020 года
В Санкт-Петербурге умерла врач Елизаветинской больницы
Влюбленную в террориста петербурженку осудили за содействие организации
«Светофорный маньяк» попал в объектив камере в Ленинградской области
Александр Дрозденко побывал в ЖК «Новое Горелово» с рабочим визитом
На Невском проспекте мужчине прострелили голову