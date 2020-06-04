Год исправительных работ получил петербуржец за стрельбу с балкона

4 Июнь 2020 2020-06-04T21:11:28+03:00

В Санкт-Петербурге осудили мужчину, среди бела дня выстрелившего 10 раз из ружья ради забавы. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Василеостровский районный суд назначил год исправительных работ петербуржцу, стрелявшему с общего балкона жилого дома на Морской набережной. 10 пугающих выстрелов в воздух могли услышать местные жители 10 марта с 17:30. Оказалось, что владелец охотничьего ружья изрядно выпил и решил просто так повеселиться. Сейчас, на трезвую голову, свою вину он полностью признал и извинился перед городом.

- Подсудимый проявил пьяную удаль и грубое озорство, выражая своим поведением особую дерзость и вседозволенность и желая обратить на себя внимание окружающих циничным поведением, беспричинно и из хулиганских побуждений, - передают вердикт по уголовному делу в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Исправительными работами стрелок не отделался. Вдобавок с его зарплаты будут удерживать 10% в казну государства.

ИСТОЧНИК KP.RU