Год исправительных работ получил петербуржец за стрельбу с балкона
Василеостровский районный суд назначил год исправительных работ петербуржцу, стрелявшему с общего балкона жилого дома на Морской набережной. 10 пугающих выстрелов в воздух могли услышать местные жители 10 марта с 17:30. Оказалось, что владелец охотничьего ружья изрядно выпил и решил просто так повеселиться. Сейчас, на трезвую голову, свою вину он полностью признал и извинился перед городом.
- Подсудимый проявил пьяную удаль и грубое озорство, выражая своим поведением особую дерзость и вседозволенность и желая обратить на себя внимание окружающих циничным поведением, беспричинно и из хулиганских побуждений, - передают вердикт по уголовному делу в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Исправительными работами стрелок не отделался. Вдобавок с его зарплаты будут удерживать 10% в казну государства.
ИСТОЧНИК KP.RU