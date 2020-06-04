2020-06-04T21:11:28+03:00
Происшествия

Год исправительных работ получил петербуржец за стрельбу с балкона

Суд наказал автора десяти выстрелов за «пьяную удаль» и «грубое озорство»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
В Санкт-Петербурге осудили мужчину, среди бела дня выстрелившего 10 раз из ружья ради забавы.В Санкт-Петербурге осудили мужчину, среди бела дня выстрелившего 10 раз из ружья ради забавы.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Василеостровский районный суд назначил год исправительных работ петербуржцу, стрелявшему с общего балкона жилого дома на Морской набережной. 10 пугающих выстрелов в воздух могли услышать местные жители 10 марта с 17:30. Оказалось, что владелец охотничьего ружья изрядно выпил и решил просто так повеселиться. Сейчас, на трезвую голову, свою вину он полностью признал и извинился перед городом.

- Подсудимый проявил пьяную удаль и грубое озорство, выражая своим поведением особую дерзость и вседозволенность и желая обратить на себя внимание окружающих циничным поведением, беспричинно и из хулиганских побуждений, - передают вердикт по уголовному делу в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Исправительными работами стрелок не отделался. Вдобавок с его зарплаты будут удерживать 10% в казну государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Разрушение культовых камней в Ленобласти стало уголовным делом
Контору, оформляющую «серые» медкнижки, накрыли в центре Санкт-Петербурга
Умер врач-травматолог кронштадтской больницы Александр Лапин
22 млрд рублей общих долгов за коммуналку насчитали в Санкт-Петербурге
Год исправительных работ получил петербуржец за стрельбу с балкона
На стадионе «Зенита» теперь можно сыграть в виртуальный футбол
Охотников на «педофилов» осудили в Санкт-Петербурге
Просроченные консервы попали в продуктовый набор для детсадовцев в Санкт-Петербурге
Городские трамваи состыковали с «Чижиком»
Директора «Водоканала» в Ленобласти посадили под домашний арест за долг в 600 млн рублей
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Санкт-Петербурге в июне
Следком рассказал, из-за чего на Невском проспекте мужчине прострелили голову
Карта распространения коронавируса в Ленинградской области на 4 июня 2020 года: За сутки выздоровели 77 человек
Единственный голос «против» оставил Карелию без электронного голосования по поправкам в Конституцию
Из ямы в доме престарелых в Ленобласти спасли собаку
В Ленобласти за взятку в 200 тысяч пойманы два гаишника, подбросившие водителю наркотики
Новый аэропорт «Петрозаводск» в Карелии начнет работать в июле 2020 года
В Санкт-Петербурге умерла врач Елизаветинской больницы
Влюбленную в террориста петербурженку осудили за содействие организации
«Светофорный маньяк» попал в объектив камере в Ленинградской области
Александр Дрозденко побывал в ЖК «Новое Горелово» с рабочим визитом
На Невском проспекте мужчине прострелили голову