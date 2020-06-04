Контору, оформляющую «серые» медкнижки, накрыли в центре Санкт-Петербурга

4 Июнь 2020 2020-06-04T22:46:51+03:00

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Организацию, пообещавшую помочь горожанам в оформлении «серых» медицинских книжек, подозревают в мошенничестве. 11 клиентов конторы, оставшихся в итоге ни с чем, обратились в полицию. Правоохранительные органы нагрянули в офис организации на Невском проспекте в конце мая с проверкой. Сотрудники «экономической» полиции изъяли с места бланки медкнижек и разнообразные печати. Вдобавок парочку работников компании отвезли в местный отдел, чтобы опросить их.

- Фактически же организация, получая деньги от граждан, свои обязательства не выполняла. Установлен ущерб, причиненный гражданам, в результате действия данной организации. Он составил 30 тысяч рублей, - передает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Полицейские продолжают искать организаторов подозрительной схемы, а также других петербуржцев, пострадавших от обмана. Виновнику по статье за мошенничество вполне может грозить реальный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU