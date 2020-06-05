2020-06-05T01:53:17+03:00
Дом. Семья

Самого наглого кота нашли в Санкт-Петербурге

Автоледи пожаловалась на «рыжика», который каждый день не хочет слезать с капота ее машины
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Наглый рыжий кот "терроризирует" петербурженку своим досугом на капоте ее машины. Фото: vk.com/spb_today_unpublishedНаглый рыжий кот "терроризирует" петербурженку своим досугом на капоте ее машины. Фото: vk.com/spb_today_unpublished
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Автоледи пожаловалась на невыносимо вредного кота в сообществе «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Женщина объяснила, что каждый божий день на капоте ее «ласточки» греет свое пузо неизвестный «рыжик». Кот самодовольно смотрит на хозяйку автомобиля, не реагирует на устные замечания и громкий клаксон. Остается только заниматься рукоприкладством, замахиваясь на хитрое животное.

Прикрепить видеозапись конфликта человека и кота «Комсомолка», к сожалению, не может – из-за «усатого» недруга женщина не церемонится в выражениях и использует обсценную лексику. Комментаторы публикации призывают даму все же растопить свое сердце и подружиться с котиком.

- Мне кажется, вам стоит его взять к себе! Котик выбрал вас и вашу машину. Будет вам прекрасным другом!

- Ваш ангел-хранитель, не гоните его, приютите «рыжика», накормите.

- Да ладно, позитивный кот! С собой его надо было взять, покатать на машине.

Видео конфликта животного и женщины появилось во "Вконтакте". Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Видео конфликта животного и женщины появилось во "Вконтакте". Фото: vk.com/spb_today_unpublished

ИСТОЧНИК KP.RU

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