Самого наглого кота нашли в Санкт-Петербурге

5 Июнь 2020 2020-06-05T01:53:17+03:00

Автоледи пожаловалась на «рыжика», который каждый день не хочет слезать с капота ее машины

Изменить размер текста: A A

Автоледи пожаловалась на невыносимо вредного кота в сообществе «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Женщина объяснила, что каждый божий день на капоте ее «ласточки» греет свое пузо неизвестный «рыжик». Кот самодовольно смотрит на хозяйку автомобиля, не реагирует на устные замечания и громкий клаксон. Остается только заниматься рукоприкладством, замахиваясь на хитрое животное.

Прикрепить видеозапись конфликта человека и кота «Комсомолка», к сожалению, не может – из-за «усатого» недруга женщина не церемонится в выражениях и использует обсценную лексику. Комментаторы публикации призывают даму все же растопить свое сердце и подружиться с котиком.

- Мне кажется, вам стоит его взять к себе! Котик выбрал вас и вашу машину. Будет вам прекрасным другом!

- Ваш ангел-хранитель, не гоните его, приютите «рыжика», накормите.

- Да ладно, позитивный кот! С собой его надо было взять, покатать на машине.

Видео конфликта животного и женщины появилось во "Вконтакте". Фото: vk.com/spb_today_unpublished

ИСТОЧНИК KP.RU