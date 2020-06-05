Названа новая дата введения транспортной реформы в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге назначена новая дата введения транспортной реформы. Как сообщил в пятницу, 5 июня 2020 года, председатель городского комитета по транспорту Кирилл Поляков с 15 июня 2020 года введение новой модели перенесли на 1 ноября 2021 года.
- Мы будем предлагать с 1 ноября 2021 года внедрить новую модель обслуживания населения общественным транспортом. Действующие договоры с перевозчиками мы продлим. У новых перевозчиков будет год, чтобы подготовиться к новой модели работы, - отметил Поляков.
Для подготовки к введению новой системы, город должен будет закупить около 2,6 тысяч автобусов. Новый транспорт должен быть приспособлен для инвалидов, пожилых людей или пассажиров с детскими колясками, а также оборудован кондиционером.
Реформа сократит количество маршрутов в Петербурге, убрав из сети дублирующие. Например автобус и маршрутку по одному направлению.
ИСТОЧНИК KP.RU