Названа новая дата введения транспортной реформы в Санкт-Петербурге

5 Июнь 2020 2020-06-05T12:14:51+03:00

Транспортную реформу в Петербурге перенесли на 1 ноября 2021 года Фото: Олег ЗОЛОТО

До вступления в силу изменений, городу надо закупить около 2,6 тысяч автобусов

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В Санкт-Петербурге назначена новая дата введения транспортной реформы. Как сообщил в пятницу, 5 июня 2020 года, председатель городского комитета по транспорту Кирилл Поляков с 15 июня 2020 года введение новой модели перенесли на 1 ноября 2021 года.

- Мы будем предлагать с 1 ноября 2021 года внедрить новую модель обслуживания населения общественным транспортом. Действующие договоры с перевозчиками мы продлим. У новых перевозчиков будет год, чтобы подготовиться к новой модели работы, - отметил Поляков.

Для подготовки к введению новой системы, город должен будет закупить около 2,6 тысяч автобусов. Новый транспорт должен быть приспособлен для инвалидов, пожилых людей или пассажиров с детскими колясками, а также оборудован кондиционером.

Реформа сократит количество маршрутов в Петербурге, убрав из сети дублирующие. Например автобус и маршрутку по одному направлению.

ИСТОЧНИК KP.RU