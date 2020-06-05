Две девушки упали в Неву с Володарского моста

5 Июнь 2020 2020-06-05T15:09:48+03:00

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Петербургские спасатели вытащили из Невы упавшую в воду девушку. Ее подругу, которая по словам очевидцев происшествия также оказалась в воде, сейчас ищут. ЧП произошло около часа дня пятницы у Володарского моста.

- В 13:01 в дежурную часть поступила заявка: под Володарским мостом тонут два человека. Со слов очевидцев, две девушки свалились в воду с моста, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

Примчавшимися на место сотрудниками поисково-спасательных частей была спасена одна женщина. В 13:18 ее передали врачам скорой помощи. По сведениям МЧС, девушка находится в состоянии наркотического опьянения. Она госпитализирована в НИИ имени Джанелидзе в состоянии средней тяжести.

Ее подругу продолжают искать, однако учитывая, что с момента падения прошло почти полтора часа, шансы найти упавшую живой невелики.

Сейчас на месте происшествия работают несколько поисково-спасательных бригад и полиция. Идет выяснение обстоятельств ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU