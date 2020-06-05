2020-06-05T14:15:32+03:00
Общество

Православные храмы открылись в Санкт-Петербурге 5 июня 2020 года после карантина

Все прихожане и священнослужители обязаны соблюдать меры предосторожности
Лилия КОЗЛОВА
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Казанский собор открылся для прихожан 5 июня 2020 годаКазанский собор открылся для прихожан 5 июня 2020 годаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге в пятницу, 5 июня 2020 года, открыли свои двери для прихожан православные храмы. Впервые за долгое время после карантина в 10 утра в день Блаженной Ксении Петербургской состоялась божественная литургия в Казанском соборе. Народу собралось не много. Все прихожане обязаны соблюдать правила безопасности.

- По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий принял решение открыть Казанский кафедральный собор для прихожан с 5 июня при неукоснительном соблюдении необходимых санитарно-эпидемиологических предписаний, установленных Роспотребнадзором, - рассказали в храме.

В целях безопасности число прихожан в храме должно быть из расчета 1 человек на 4 квадратных метра. На полу в соборе нанесена специальная метка, на которой указана социальная дистанция.

Также прихожане и сотрудники храма должны носить маски и держать расстояние друг от друга в полтора метра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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