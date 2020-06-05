В Финский залив выпустили спасенных тюленят

5 Июнь 2020 2020-06-05T15:17:07+03:00

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Пять тюленят, вылеченных и выхоженных в петербургском центре спасения ластоногих, вернулись в дикую природу. Утром 5 июня в Финский залив выпустили всех окрепших и подросших малышей. Теперь, с наступлением летнего сезона, они смогут сами прокормить себя и продолжить популяцию исчезающего вида.

- В этом году Нева и Финский залив так и не покрылись настоящим, толстым льдом. А это угроза для потомства главных млекопитающих Балтийского моря – тюленей и кольчатой балтийской нерпы, - заявил губернатор Санкт-Петербурга, который посетил Центра изучения и сохранения морских млекопитающих.

Отсутствие льды действительно стало проблемой. Без него уставшие от поиска пропитания тюлени не могли отдохнуть. Им просто не на что было забраться, чтобы полежать. В итоге истощенные животные тратили последние силы на постоянную борьбу с волнами и гибли.

А новорожденные детеныши, которым также в отсутствие льда приходилось туго, выбирались на берег. Их спасали волонтеры, а также простые жители Петербурга и области. За минувшую зиму в центре спасли больше 30 маленьких тюленят и нерпят. Сейчас их выпускают обратно на волю.

ИСТОЧНИК KP.RU