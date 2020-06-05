2020-06-05T15:30:46+03:00
Общество

В Ленобласти расширили список бизнеса, пострадавшего от коронавируса

Предприниматели смогут получить дополнительные выплаты
Лилия КОЗЛОВА
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Ленобласть увеличила перечень деятельности ИП для поддержкиЛенобласть увеличила перечень деятельности ИП для поддержкиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Ленинградской области установили новый перечень деятельности индивидуального предпринимательства для поддержки. В пятницу, 5 июня 2020 года, было опубликовано постановление, подписанное губернатором Александром Дрозденко.

- Теперь единовременные выплаты могут получить: торговля косметикой и парфюмерией, фотосалоны, библиотеки, соцуслуги пожилым, - объяснили в администрации области.

Также некоторые смогут получить повторную выплату, за май. Среди них туристические агентства и услуги туризма и прочие персональные услуги, находящиеся на всей территории Ленинградской области; магазины косметики и парфюмерии, парикмахерские и салоны красоты в первой зоне и розничная торговля в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью и торговля в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами во второй зоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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