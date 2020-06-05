МЧС предупредило о грозах в Санкт-Петербурге
Региональное управление МЧ предупредило о дождях и грозах в Санкт-Петербурге. Но если осадки – не новость, ведь льет уже с утра пятницы, то грозы станут первыми в нынешнем весенне-летнем сезоне.
- В ближайшие 1-3 часа прогнозируются грозы, сопровождающиеся кратковременными дождями, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.
Чтобы не попасть в беду, спасатели советуют не выходить на улицу, закрыть окна и двери.
При нахождении в частном доме, на даче – не топить печь, так как дым может притянуть разряд молнии. Не стоит говорить по телефону, в том числе сотовому.
Также нельзя подходить к электропроводке, теле- и радиоантеннам, громоотводу, водосточным трубам и всему, во что может ударить разряд.
Стоит отключить радио и телевизор. Если на доме стоит индивидуальная антенна, ее кабель лучше отключить от телевизора.
ИСТОЧНИК KP.RU