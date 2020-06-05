2020-06-05T16:15:35+03:00
Общество

МЧС предупредило о грозах в Санкт-Петербурге

Стихия может нанесли удар по городу в ближайшие три часа
Петр КИБЕР
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В Петербурге ждут грозу.В Петербурге ждут грозу.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Региональное управление МЧ предупредило о дождях и грозах в Санкт-Петербурге. Но если осадки – не новость, ведь льет уже с утра пятницы, то грозы станут первыми в нынешнем весенне-летнем сезоне.

- В ближайшие 1-3 часа прогнозируются грозы, сопровождающиеся кратковременными дождями, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

Чтобы не попасть в беду, спасатели советуют не выходить на улицу, закрыть окна и двери.

При нахождении в частном доме, на даче – не топить печь, так как дым может притянуть разряд молнии. Не стоит говорить по телефону, в том числе сотовому.

Также нельзя подходить к электропроводке, теле- и радиоантеннам, громоотводу, водосточным трубам и всему, во что может ударить разряд.

Стоит отключить радио и телевизор. Если на доме стоит индивидуальная антенна, ее кабель лучше отключить от телевизора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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