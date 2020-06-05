Капитальный ремонт проведут в НИИ имени Вредена в Санкт-Петербурге

5 Июнь 2020 2020-06-05T16:12:21+03:00

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В здании Российского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Вредена в Санкт-Петербурге планируется капитальный ремонт. Как стало известно в пятницу, 5 июня 2020 года, работы будут проводиться в операционном блоке 1988 года постройки. Петербургский филиал Главгосэкспертизы РФ проверил достоверность определения сметной стоимости и выдал положительное заключение.

- Во время капитального ремонта будет демонтирован старый пол, на его место положат новое покрытие. Также проведут отделку стен и потолков материалами, стойкими к воздействию дезинфицирующих средств и препятствующими накоплению бактерий, - пишут «Невские новости».

Кроме того, в здании заменят окна и двери. Общая площадь помещений, где проведут ремонт составляет почти 750 квадратных метров.

Напомним, что в середине мая НИИ Вредена открылся после двухмесячного карантина из-за коронавируса. На данный момент учреждение оказывает только экстренную помощь, плановой госпитализации нет.

ИСТОЧНИК KP.RU