Метро продолжит работать в сокращенном режиме

5 Июнь 2020 2020-06-05T17:35:34+03:00

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Петербургский комитет по транспорту решил не возобновлять полноценную работу метро, а пустить вместо этого ночные автобусы. Они будут курсировать в вечернее время. Таким образом, городская подземка продолжит работать на вход до десяти вечера.

- Метро как и сейчас будет работать на вход до 22:00. Автобусы начнут ходить с понедельника, 8 июня, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе Комитета по транспорту.

При этом ночные маршруты 1М, 2М, 3М, 4М, 5М, которые частично дублируют линии метрополитена, не станут полностью ночными. Они будут возить пассажиров только с момента закрытия метро на вход в 22:00 и до часа ночи.

Почему выбран именно такой вариант, а не полноценное возобновление обычного графика работы метро, чиновники не поясняют.

Интервал движения автобусов составит 5-20 минут. Некоторые станции метро, в том числе «Беговая» и Фрунзенский радиус, в маршруты не попадут.

Как долго сохранится курсирование вечерне-ночных автобусов, в Комитете по транспорту пока не знают.

ИСТОЧНИК KP.RU