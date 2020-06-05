Специальные поверхности для работ уличных художников могут появиться в Санкт-Петербурге

5 Июнь 2020 2020-06-05T17:38:08+03:00

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Вечный конфликт между уличными художниками, коммунальщиками и администрацией можно прекратить с помощью современных решений. Тем, кто любит создавать шедевры стрит-арта, просто-напросто нужно выделить специальные объекты, которые они бы могли разрисовывать. С таким предложением на круглом столе, посвященном уличному искусству, выступил заместитель председателя Комитета по градостроительству и архитектуре Алексей Моор.

- Мы ведем переговоры по поиску мест для размещения конструкций, на которые можно наносить росписи, - отметил он. – Но это будут отдельные объекты, не надо «лепиться» к гаражам, трансформаторным будках, стенам, которые кажутся бесхозными. Оставьте их в покое, пожалуйста. Давайте думать, как создать новую эстетику.

По словам петербургских художников, чтобы их работы не закрасили в тот же день, нужно согласовывать их с городом. А процесс этот долгий и сложный. Чтобы упростить жизнь мастерам стрит-арта, КГА намерен разослать по городским администрациям обращение с просьбой указать места, на которых можно было бы беспрепятственно создавать граффити.

ИСТОЧНИК KP.RU