2020-06-05T18:02:06+03:00
Общество

Петербурженка отсудила право похоронить умершую мать

Патологоанатомическое бюро обязали доставить тело на кладбище и выплатить компенсацию
Петр КИБЕР
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Суд обязал отдать петербурженке тело умершей матери.Суд обязал отдать петербурженке тело умершей матери.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Жительница Санкт-Петербурга по суду смогла добиться права похоронить умершую в больнице Святого Георгия мать. Для того, чтобы получить тело и проститься с родным человеком, ей потребовалось подать иск против медучреждения. И она выиграла дело.

- Выборгский районный суд вынес решение по исковому заявлению к СПб ГБУЗ «Городская больница Святого Великомученика Георгия», СПб ГУЗ «Городское патологоанатомическое бюро» об устранении нарушения права на захоронение, обязании предоставить документы, взыскании компенсации морального вреда, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В ходе рассмотрения дела, судья решил выделить в отдельное производство иск о компенсации морального вреда к больнице Святого Георгия, поэтому 5 июня было принято постановление только по вопросу выдачи тела и похорон.

Согласно решению суда, патологоанатомическое бюро обязано выдать женщине тело матери, обеспечить его транспортировку на кладбище, а также выплатить истице 5 000 рублей морального вреда, погасить юридические расходы в 5 000 рублей и госпошлину в 300 рублей.

Отметим, что с середины марта 2020 года Больница Святого Георгия была полностью перепрофилирована под прием пациентов с подозрением на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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