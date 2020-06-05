2020-06-05T18:27:22+03:00
Общество

Аномальное потепление надвигается на Санкт-Петербург

Согласно прогнозам синоптиков, воздух в Северной столице прогреется до + 25 градусов
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
В Санкт-Петербург совсем скоро придет аномально теплая погода.В Санкт-Петербург совсем скоро придет аномально теплая погода.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В ближайшие недели Санкт-Петербург ждет резкое повышение температуры. И не на один-два, а на все пять градусов, что существенно превышает нормальные показатели. О грядущей погодной аномалии «Комсомолке» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

- Июнь будет благополучным, - отметил ведущий специалист центра Евгений Тишковец. - И даже теплее нормы практически по всей европейской части России. Причем чем выше широты, тем отчетливее эта аномалия будет проявляться — соответственно, Санкт-Петербург находится в выигрышном положении.

Уже к концу этой недели воздух в Северной столице прогреется до +25 градусов. Кроме того, благодаря скандинавскому антициклону, который не будет пускать к нам холодные вихри из Северной Атлантики, увеличится количество солнечных дней — а значит, как минимум половина лета будет именно такой, какой и должна быть: теплой и погожей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бывший магазин Zara на Невском, 62 сдали в аренду за полмиллиарда рублей
Аномальное потепление надвигается на Санкт-Петербург
Петербурженка отсудила право похоронить умершую мать
Специальные поверхности для работ уличных художников могут появиться в Санкт-Петербурге
Метро продолжит работать в сокращенном режиме
Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 5 июня 2020 года: Очень много людей на улице
Капитальный ремонт проведут в НИИ имени Вредена в Санкт-Петербурге
МЧС предупредило о грозах в Санкт-Петербурге
Суд оштрафовал детскую поликлинику на 100 тысяч рублей за нарушения по коронавирусу
В Ленобласти расширили список бизнеса, пострадавшего от коронавируса
Регистрируют единичные случаи: Выборгский район Ленобласти перешел из "красной зоны" ограничений в "желтую"
В Финский залив выпустили спасенных тюленят