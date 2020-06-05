Аномальное потепление надвигается на Санкт-Петербург

5 Июнь 2020 2020-06-05T18:27:22+03:00

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В ближайшие недели Санкт-Петербург ждет резкое повышение температуры. И не на один-два, а на все пять градусов, что существенно превышает нормальные показатели. О грядущей погодной аномалии «Комсомолке» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

- Июнь будет благополучным, - отметил ведущий специалист центра Евгений Тишковец. - И даже теплее нормы практически по всей европейской части России. Причем чем выше широты, тем отчетливее эта аномалия будет проявляться — соответственно, Санкт-Петербург находится в выигрышном положении.

Уже к концу этой недели воздух в Северной столице прогреется до +25 градусов. Кроме того, благодаря скандинавскому антициклону, который не будет пускать к нам холодные вихри из Северной Атлантики, увеличится количество солнечных дней — а значит, как минимум половина лета будет именно такой, какой и должна быть: теплой и погожей.

ИСТОЧНИК KP.RU