Бывший магазин Zara на Невском, 62 сдали в аренду за полмиллиарда рублей

5 Июнь 2020 2020-06-05T18:42:22+03:00

Здание на Невском, 62 сдали в аренду на 10 лет. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Коммерческие помещения в историческом здании будут стоить арендаторам по 56 миллионов в год

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Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга нашел нового арендатора для торговых помещений в историческом здании на Невском, 62, известном также как Дом Беггровых или Русско-Азиатский банк.

- Аукцион состоялся на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом» Победителем стало ООО «Сириус», предложившее за объект 56,2 млн. рублей – величина годовой арендной платы, - сообщает пресс-служба Комитета.

Площадь сданной в аренду недвижимости – чуть более двух тысяч квадратных метров. Высокую стоимость оправдывает расположение – самый центр города, в пяти минутах ходьбы станция метро «Гостиный двор».

Согласно договору, помещения сданы сразу на 10 лет. Таким образом, бюджет Петербурга получит больше 560 миллионов рублей за это время.

До прошлого года в площади занимал неплательщик, у которого накопился долг перед городом. Позднее он был выселен. А до 2015 года здесь располагался магазин одежды бренда Zara.

ИСТОЧНИК KP.RU