Бывший магазин Zara на Невском, 62 сдали в аренду за полмиллиарда рублей
Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга нашел нового арендатора для торговых помещений в историческом здании на Невском, 62, известном также как Дом Беггровых или Русско-Азиатский банк.
- Аукцион состоялся на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом» Победителем стало ООО «Сириус», предложившее за объект 56,2 млн. рублей – величина годовой арендной платы, - сообщает пресс-служба Комитета.
Площадь сданной в аренду недвижимости – чуть более двух тысяч квадратных метров. Высокую стоимость оправдывает расположение – самый центр города, в пяти минутах ходьбы станция метро «Гостиный двор».
Согласно договору, помещения сданы сразу на 10 лет. Таким образом, бюджет Петербурга получит больше 560 миллионов рублей за это время.
До прошлого года в площади занимал неплательщик, у которого накопился долг перед городом. Позднее он был выселен. А до 2015 года здесь располагался магазин одежды бренда Zara.
ИСТОЧНИК KP.RU