В 32 населенных пунктах Ленобласти выявлены заболевшие коронавирусом
Власти Ленобласти опубликовали список населенных пунктов, в которых за прошедшие сутки зафиксированы заболевшие коронавирусом. За минувшие 24 часа число зараженных увеличилось еще на 52 человека.
- По состоянию на 5 июня общее количество пациентов с подтвержденным диагнозом составило 3086 человек. Из них 201 выздоровели, 17- скончались.
Новые случаи заражения выявлены в следующих местах Ленобласти:
- Пикалево Бокситогорский район
- Кикерено Волосовский район
- Беседа Волосовский район
-д. Котино, Большеврудское с.п. Волосовский район
- Всеволожск
- Мурино Всеволожский район
- Кудрово Всеволожский район
- пгт им. Морозова Всеволожский район
- Аро Всеволожский район
- Колтуши Всеволожский район
- Кальтино Всеволожский район
- Рощино Выборгский район
- Зеленый холм Выборгский район
- Гатчина
-Тайцы Гатчинский район
- Меньково Гатчинский район
- Войсковицы Гатчинский район
- Пудомяги Гатчинский район
- Коммунар Гатчинский район
- Сяськелево Гатчинский район
- Кингисепп
- Пахомовка Кингисеппский район
- Ивангород Кингисеппский район
- Кириши
- Горбунки Ломоносовский район
- Приозерск
- п/ст Громово Приозерский район
- Орехово Приозерский район
- Запорожское Приозерский район
- Сланцы
- Тосно
- Красный бор Тосненский район.
ИСТОЧНИК KP.RU