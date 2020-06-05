В 32 населенных пунктах Ленобласти выявлены заболевшие коронавирусом

5 Июнь 2020 2020-06-05T19:06:22+03:00

Еще 52 человека заболели коронавирусом в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

За сутки COVID-19 заразились еще 52 человека

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Власти Ленобласти опубликовали список населенных пунктов, в которых за прошедшие сутки зафиксированы заболевшие коронавирусом. За минувшие 24 часа число зараженных увеличилось еще на 52 человека.

- По состоянию на 5 июня общее количество пациентов с подтвержденным диагнозом составило 3086 человек. Из них 201 выздоровели, 17- скончались.

Новые случаи заражения выявлены в следующих местах Ленобласти:

- Пикалево Бокситогорский район

- Кикерено Волосовский район

- Беседа Волосовский район

-д. Котино, Большеврудское с.п. Волосовский район

- Всеволожск

- Мурино Всеволожский район

- Кудрово Всеволожский район

- пгт им. Морозова Всеволожский район

- Аро Всеволожский район

- Колтуши Всеволожский район

- Кальтино Всеволожский район

- Рощино Выборгский район

- Зеленый холм Выборгский район

- Гатчина

-Тайцы Гатчинский район

- Меньково Гатчинский район

- Войсковицы Гатчинский район

- Пудомяги Гатчинский район

- Коммунар Гатчинский район

- Сяськелево Гатчинский район

- Кингисепп

- Пахомовка Кингисеппский район

- Ивангород Кингисеппский район

- Кириши

- Горбунки Ломоносовский район

- Приозерск

- п/ст Громово Приозерский район

- Орехово Приозерский район

- Запорожское Приозерский район

- Сланцы

- Тосно

- Красный бор Тосненский район.

ИСТОЧНИК KP.RU