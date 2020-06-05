2020-06-05T19:25:58+03:00
Происшествия

ЗСД встал в огромную пробку из-за массового ДТП в районе Белоострова

Неподалеку от пункта оплаты столкнулись четыре автомобиля
Петр КИБЕР
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ЗСД стал в пробку из-за аварии у Белоострова. Фото: vk.com/spb_todayЗСД стал в пробку из-за аварии у Белоострова. Фото: vk.com/spb_today
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Серьезное ДТП собрало огромную пробку на Западном скоростном диаметре вечером в пятницу. И без того «узкое» место при съезде с трассы на Белоостровское шоссе, стало еще более проблемно преодолеть из-за массового ДТП.

- Четыре машины столкнулись на внутренней стороне Западного диаметра, после последнего пункта оплаты, - пишут очевидцы в группе ВКонтакте «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Причины произошедшего неизвестны, но разбитые машины перегородили часть дороги из-за чего за ними собрался огромный затор длиной больше четырех километров.

Учитывая, что вечером пятницы многие петербуржцы рванули за город на дачи после трудной рабочей недели, нервы у многих оказались на пределе.

- Балбесы! Теперь все парятся в адской пробке, - пишут раздосадованные водители.

Сейчас на месте аварии уже работают сотрудники ГИБДД и аварийные службы ЗСД. Однако автомобилистам, едущим из Петербурга в выборгском направлении, лучше не выезжать на скоростную трассу и поискать пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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