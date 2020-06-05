2020-06-05T22:00:03+03:00
Происшествия

Побег из колонии обернулся для петербуржца новым сроком

Мужчина сбежал из исправительной колонии в Металлострое через забор с помощью деревянных лестниц
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Суд отправил в ИК строгого режима ловкого беглеца из колонии в Металлострое.Суд отправил в ИК строгого режима ловкого беглеца из колонии в Металлострое.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Колпинский районный суд накинул новый срок дерзкому петербуржцу, сбежавшему из исправительной колонии общего режима в Металлострое. Все произошло поздней ночью 20 февраля 2020 года. Преступник не стал выдумывать изысканный план, как герой культового фильма «Побег из Шоушенка», а просто раздобыл себе две деревянные лестницы, перемахнул через забор с колючей проволокой и был таков. Оказывается, мужчина не выдержал и 4 месяцев за решеткой.

Его пропажу обнаружили во время ночного обхода. Тревогу подняли сиюминутно. Убежать далеко предприимчивый петербуржец не успел, его оперативно поймали на Советском проспекте.

- Ранее мужчину осудили по статье за разбой на 8 лет и 6 месяцев. Он полностью признал вину в побеге. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4.5 года с отбыванием в исправительной колонии, но уже строгого режима, - рассказали о судьбе беглеца в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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