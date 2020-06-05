Следком возбудил уголовное дело из-за теплицы за 1 млн рублей, купленной для интерната в Ленобласти

5 Июнь 2020 2020-06-05T22:30:57+03:00

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Следком возбудил уголовное дело после обнаружения в школе-интернате из Волосовского района Ленобласти теплицы за 1 миллион рублей. Как считает следствие, подозрительно дорогой госконтракт в 2019 году заключила директор образовательного учреждения. Предприниматель теплицу сделал, но не столь гладко, как это было обговорено. Тем не менее, женщина поставила подпись на счет на оплату.

- Теплица размером 3х5 метров предназначалась для нужд школы-интерната. Стоимость оценили в 950 тысяч рублей. Однако, как следует из заключения экспертизы, реальная цена теплицы и ее установки составляет 464 385 рублей. Таким образом, учреждению причинен значительный материальный ущерб на сумму свыше 485 тысяч рублей, - передает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

Уголовное дело возбуждено пока лишь по признакам преступления. Расследование продолжается. Виновнику грозит в худшем случае до 4 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU