2020-06-06T08:58:47+03:00
Дом. Семья

Краснокнижных сов, целый год лечившихся от травм, выпустили в природу в Санкт-Петербурге

Две серые неясыти, спасенные горожанами, проходили долгую реабилитацию в ветеринарной клинике [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Краснокнижных сов выпустили в природу в День эколога в Санкт-Петербурге. Фото: пресс-служба комитета по природопользованию Санкт-ПетербургаКраснокнижных сов выпустили в природу в День эколога в Санкт-Петербурге. Фото: пресс-служба комитета по природопользованию Санкт-Петербурга
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5 июня в День эколога и Всемирный день окружающей среды домой на волю символично вернулись две серые неясыти, спасенные петербуржцами еще летом 2019 года. Краснокнижных сов лечили долго, но заботливо. За целый год они прошли полный цикл реабилитации, попрощавшись с различными травмами и заболеваниями.

Сотрудники комитета по природопользованию Северной столицы выпустили хищных птиц на территории заказника «Северное побережье Невской губы». Совам, судя по всему, среда нового обитания пришлась по душе.

- Сейчас важно создавать условия для устойчивого существования животного мира как неотъемлемого элемента природной среды. Поэтому эффективной мерой сохранения биоразнообразия является создание особо охраняемых природных территорий, - высказал мнение Денис Беляев, глава комитета по природопользованию Санкт-Петербурга.

Добавим, что в 7 районах города на Неве на данный момент есть 15 особо охраняемых природных мест. Еще три новых государственных заказника появятся к 2024 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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