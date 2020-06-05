Ребенок пострадал в жестком ДТП на Петрозаводском шоссе
11-летний мальчик пострадал в жестком ДТП на Петрозаводском шоссе в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Авария произошла в 180 метрах от дома №124 на стороне, ведущей в город. Предварительно, виной всему решение водителя «Датсуна» развернуться в неположенном месте. После этого в бок машины влетел попутный «Хендай». Удар пришелся как раз на водителя и ребенка, сидевшего сзади слева.
Сильный удар пришелся ровно в пассажира и водителя. Фото: vk.com/dorinspb
- 67-летний мужчина, управляя «Датсун», при развороте вне перекрестка совершил столкновение с автомобилем «Хендай». В результате ДТП пострадали двое. Водитель «Датсуна» находится в тяжелом состоянии, а его пассажир, мальчик 11 лет, с травмами средней степени тяжести, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербурге и Ленобласти.
По информации «Дорожного инспектора» во «Вконтакте», мальчик был пристегнут ремнем безопасности, но все-таки не сидел в детском удерживающем устройстве.
ИСТОЧНИК KP.RU