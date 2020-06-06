Бездомного путешественника арестовали за рисунки свастики в центре Санкт-Петербурга

6 Июнь 2020 2020-06-06T00:51:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Бездомный путешественник получил 12 суток административного ареста за рисунки свастики на рекламном щите и окне дома в центре Санкт-Петербурга. Опасное творчество заметили правоохранительные органы. Установлено, что узоры различных цветов в совокупности составлялись в полноценное изображение свастики.

В начале лета безрассудного бродягу поймали. Записи с камер видеонаблюдения подтвердили его виновность. Сам он заверил, что просто хотел показать людям свое творчество и ничего плохого не хотел.

- Также он пояснил суду, что не имеет никакого дохода, ушел из дома и путешествует около четырех лет. С родными мужчина не общается. Он не работает, ночует в хостелах бесплатно или где придется. Ранее его привлекали к административной ответственности за мелкое хищение, когда он пытался достать деньги на продукты питания, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В итоге ему досталось по 6 суток ареста за два рисунка.

ИСТОЧНИК KP.RU