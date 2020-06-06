2020-06-06T00:51:40+03:00
Происшествия

Бездомного путешественника арестовали за рисунки свастики в центре Санкт-Петербурга

Мужчина рассказала суду, что просто хотел показать людям свое творчество
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Бездомный путешественник просидит 12 суток в камере за нарисованную свастику в центре Санкт-Петербурга.Бездомный путешественник просидит 12 суток в камере за нарисованную свастику в центре Санкт-Петербурга.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Бездомный путешественник получил 12 суток административного ареста за рисунки свастики на рекламном щите и окне дома в центре Санкт-Петербурга. Опасное творчество заметили правоохранительные органы. Установлено, что узоры различных цветов в совокупности составлялись в полноценное изображение свастики.

В начале лета безрассудного бродягу поймали. Записи с камер видеонаблюдения подтвердили его виновность. Сам он заверил, что просто хотел показать людям свое творчество и ничего плохого не хотел.

- Также он пояснил суду, что не имеет никакого дохода, ушел из дома и путешествует около четырех лет. С родными мужчина не общается. Он не работает, ночует в хостелах бесплатно или где придется. Ранее его привлекали к административной ответственности за мелкое хищение, когда он пытался достать деньги на продукты питания, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В итоге ему досталось по 6 суток ареста за два рисунка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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