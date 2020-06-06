У СКА сменился главный тренер
В хоккейном клубе СКА сформировали новый штаб. Теперь петербургских армейцев возглавляет Валерий Брагин, который ранее был старшим тренером. Алексея Кудашова попросили на выход – согласно информации, размещенной на сайте Федерации хоккея России, теперь он является консультантом национальной команды.
- К сожалению, предыдущий сезон остался незаконченным, хотя команда была в хорошей форме и претендовала на победу. В следующем году, надеюсь, мы сумеем продолжить и успешно завершить начатое. В межсезонье мы серьезно омолодили состав, будем по-прежнему проводить политику развития молодых хоккеистов, - передают первые слова Валерия Брагина в должности главного тренера СКА в пресс-службе команды.
Добавим, что Брагин также возглавил и сборную России по хоккею. В прошлом опытный тренер был наставником молодежки и выигрывал с ней всевозможные медали.
ИСТОЧНИК KP.RU