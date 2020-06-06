2020-06-06T09:35:24+03:00
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Петербуржцев поздравили с днем рождения Пушкина и пригласили на онлайн-торжества

В Санкт-Петербурге поэт учился и провел свои лучшие годы
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Санкт-Петербург празднует в онлайн-режиме день рождения поэта Александра Пушкина.Санкт-Петербург празднует в онлайн-режиме день рождения поэта Александра Пушкина.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Губернатор Александр Беглов поздравил петербуржцев с днем рождения Александра Сергеевича Пушкина и, соответственно, с Днем русского языка. В Северной столице великий поэт и создатель современного русского литературного языка учился и провел свои лучшие годы. В этом году из-за коронавируса все торжества в честь Александра Сергеевича пройдут лишь в режиме онлайн.

Всероссийский музей А.С. Пушкина запустил интернет-акцию #СДнемРожденияПушкин2020, предлагая каждому жителю города на Неве прочитать в соцсетях любимые строки у поэта. Центральная детская библиотека и ее коллеги подготовили разнообразные виртуальные викторины, аудиоспектакли и книжные выставки. А театры Северной столицы организуют онлайн-трансляции постановок по произведениям великого литератора.

- Великий и прекрасный русский язык, великая история нашего Отечества - определяют наше самосознание и объединяют, оставаясь источником силы для преодоления любых испытаний, - цитируют поздравительные слова губернатора в пресс-службе Смольного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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