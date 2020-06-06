2020-06-06T09:53:27+03:00
Происшествия

Юный мотоциклист с подружкой пустились в бега от ДПС по всему Невскому району

У 21-летнего парня отсутствовали документы на транспорт [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Мотоциклист гонялся с инспекторам ГИБДД по Невскому району Санкт-Петербурга. Фото: vk.com/dorinspbМотоциклист гонялся с инспекторам ГИБДД по Невскому району Санкт-Петербурга. Фото: vk.com/dorinspb
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В ночь с 5 на 6 июня юный мотоциклист решил покататься со своей подругой по пустым улицам Невского района, но, заметив сотрудников ГИБДД, занервничал и пустился в бега. Инспекторы не растерялись и погнались за парочкой. Свою девушку 21-летний водитель додумался высадить на одном из перекрестке, а затем прибавил скорости и поехал прямо в лес, думая, что его там ни за что не найдут. Но прогадал, свалившись в кусты и помяв двухколесного друга.

Погоня завершилась в лесу. Фото: vk.com/dorinspb

Погоня завершилась в лесу. Фото: vk.com/dorinspb

- Погоня завершилась на улице Ворошилова у дома №11. Водитель пояснил, что купил мотоцикл недавно и не успел его оформить, - сообщил «Дорожный инспектор» во «Вконтакте», который участвовал в погоне вместе с инспекторами ОГИБДД по Невскому району.

На горе-гонщика составили 5 административных протоколов. Теперь к проблеме оформления мотоцикла добавилось множество штрафов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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