2020-06-06T11:42:35+03:00
Происшествия

Пенсионер убил родственника ради наследственной квартиры в Санкт-Петербурге

Подозреваемого уже задержали, он скрывался на даче знакомых под Гатчиной
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве родственника из-за конфликта по поводу наследства.В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве родственника из-за конфликта по поводу наследства.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Полицейские задержали подозреваемого в хладнокровном убийстве своего родственника в Санкт-Петербурге. Яблоком раздора стало наследство в виде квартиры, которую нужно было как-то поделить. Пенсионер пришел решить все споры к родне в квартиру на улице Уточкина. В какой-то момент он вспылил и выстрелил в родственника из травматического пистолета, а затем вонзил в него нож.

Все произошло на глазах шокированной матери умершего. Убийца ударил ее по лицу и тут же сбежал.

- Сотрудники Следкома возбудили уголовное дело по факту убийства 34-летнего мужчины. От полиции пенсионер скрывался на даче своих знакомых в Гатчинском районе Ленобласти. Оперативники задержали мужчину на платформе станции «Семрино», недалеко от места, где он прятался, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Сейчас задержанного передали в следственные органы на допрос. Ему грозит много лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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