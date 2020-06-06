Пенсионер убил родственника ради наследственной квартиры в Санкт-Петербурге
Полицейские задержали подозреваемого в хладнокровном убийстве своего родственника в Санкт-Петербурге. Яблоком раздора стало наследство в виде квартиры, которую нужно было как-то поделить. Пенсионер пришел решить все споры к родне в квартиру на улице Уточкина. В какой-то момент он вспылил и выстрелил в родственника из травматического пистолета, а затем вонзил в него нож.
Все произошло на глазах шокированной матери умершего. Убийца ударил ее по лицу и тут же сбежал.
- Сотрудники Следкома возбудили уголовное дело по факту убийства 34-летнего мужчины. От полиции пенсионер скрывался на даче своих знакомых в Гатчинском районе Ленобласти. Оперативники задержали мужчину на платформе станции «Семрино», недалеко от места, где он прятался, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Сейчас задержанного передали в следственные органы на допрос. Ему грозит много лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU