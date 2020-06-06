Цыганки обокрали 88-летнюю пенсионерку из Гатчины, представившись газовщиками
В Ленобласти задержали двух цыганок, которых подозревают в краже у 88-летней пенсионерки. Как полагают в полиции, подружки представились сотрудницами коммунальных служб и наведались к бабушке якобы для проверки газовых труб. Пожилая хозяйка квартиры подвоха не заметила и пустила цыганок в дом, а после их ухода не досчиталась своих сбережений.
- Из ее бельевого шкафа пропали 126 тысяч рублей. По данному факту оперативно возбудили уголовное дело по статье за кражу. Само воровство произошло еще в конце мая. Двух представительниц кочевого народа, подозреваемых в краже, задержали вечером 5 июня. Обе нигде не работают и ранее трижды привлекались к уголовной ответственности, - отмечают в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Сейчас решается вопрос об аресте лжегазовщиц. Им наверняка грозит очередной реальный срок и возвращение в «родные пенаты».
ИСТОЧНИК KP.RU