2020-06-06T13:25:21+03:00
Происшествия

Студенты из Марокко перевернулись в «Пежо» на улице Савушкина

Иностранный водитель потерял управление и налетел на бордюрный камень [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Студенты из Марокко попали в жесткое ДТП на улице Савушкина в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/dorinspbСтуденты из Марокко попали в жесткое ДТП на улице Савушкина в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/dorinspb
Изменить размер текста:

Студенты из Марокко, ехавшие в «Пежо», попали в жесткое ДТП на улице Савушкина. Машина перевернулась и отправила двоих парней в больницу. Все произошло около 9:50 возле дома №140. Известно, что за рулем иномарки находился 21-летний марокканец. В какой-то момент он по неизвестной причине потерял управление над автомобилем и налетел на бордюрный камень.

Машина если и подлежит восстановлению, то достаточно дорогостоящему. Фото: vk.com/dorinspb

Машина если и подлежит восстановлению, то достаточно дорогостоящему. Фото: vk.com/dorinspb

- В итоге машина опрокинулась. В результате аварии водитель получил тяжелые травмы, его госпитализировали в больницу медики скорой помощи. По факту аварии проводится проверка, - доложили в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По информации «Дорожного инспектора» во «Вконтакте», в больницу отправился и пассажир-одногодка. У него диагностировали травмы средней степени тяжести. Судя по фото с места события, ребятам будет проще купить новую машину, чем ремонтировать искореженную старую.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Студенты из Марокко перевернулись в «Пежо» на улице Савушкина
Цыганки обокрали 88-летнюю пенсионерку из Гатчины, представившись газовщиками
Комздрав объяснил резкий рост смертей от коронавируса за сутки в Санкт-Петербурге
Магазинам одежды, автосалонам и стройкомпаниям разрешили работать в Санкт-Петербурге
Пенсионер убил родственника ради наследственной квартиры в Санкт-Петербурге
Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 6 июня 2020 года: прибавился еще 51 человек, один скончался
Мать троих детей и ее юный любовник спрыгнули в Неву с Володарского моста
Новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 6 июня 2020 года: 347 заболели и 55 умерли
Число тестирований на коронавирус в Санкт-Петербурге выросло до 22,5 тысяч человек за сутки
Юный мотоциклист с подружкой пустились в бега от ДПС по всему Невскому району
Петербуржцев поздравили с днем рождения Пушкина и пригласили на онлайн-торжества
Погода на 6 июня 2020 года в Санкт-Петербурге: тепло, но с дождиком
Заключен госконтракт на проект ликвидации полигона «Красный бор» в Ленобласти
У СКА сменился главный тренер
Бездомного путешественника арестовали за рисунки свастики в центре Санкт-Петербурга
Милонов пришел в ярость от депутата, который выругался матом с трибуны ЗакСа Санкт-Петербурга
Ребенок пострадал в жестком ДТП на Петрозаводском шоссе
Краснокнижных сов, целый год лечившихся от травм, выпустили в природу в Санкт-Петербурге
Смольный объявил об открытии непродовольственных магазинов в Санкт-Петербурге
Следком возбудил уголовное дело из-за теплицы за 1 млн рублей, купленной для интерната в Ленобласти