Студенты из Марокко перевернулись в «Пежо» на улице Савушкина

6 Июнь 2020 2020-06-06T13:25:21+03:00

Студенты из Марокко попали в жесткое ДТП на улице Савушкина в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/dorinspb

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Студенты из Марокко, ехавшие в «Пежо», попали в жесткое ДТП на улице Савушкина. Машина перевернулась и отправила двоих парней в больницу. Все произошло около 9:50 возле дома №140. Известно, что за рулем иномарки находился 21-летний марокканец. В какой-то момент он по неизвестной причине потерял управление над автомобилем и налетел на бордюрный камень.

Машина если и подлежит восстановлению, то достаточно дорогостоящему. Фото: vk.com/dorinspb

- В итоге машина опрокинулась. В результате аварии водитель получил тяжелые травмы, его госпитализировали в больницу медики скорой помощи. По факту аварии проводится проверка, - доложили в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По информации «Дорожного инспектора» во «Вконтакте», в больницу отправился и пассажир-одногодка. У него диагностировали травмы средней степени тяжести. Судя по фото с места события, ребятам будет проще купить новую машину, чем ремонтировать искореженную старую.

ИСТОЧНИК KP.RU