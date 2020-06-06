2020-06-06T15:22:03+03:00
Авто

Рекордно длинная пробка на КАД образовалась в субботу 6 июня

Автомобили встали на протяжении 14 километров от Горского шоссе до проспекта Энгельса
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Рекордно длинная пробка на внутренней стороне КАД образовалась в субботу 6 июня в Санкт-Петербурге.Рекордно длинная пробка на внутренней стороне КАД образовалась в субботу 6 июня в Санкт-Петербурге.Фото: Олег ЗОЛОТО
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6 июня на внутренней стороне КАД зафиксировали рекордно длинную пробку. Автомобилистам пришлось прилично понервничать и потерять ценные минуты и даже часы выходного дня. Пробка в итоге растянулась на 14,1 километра. Судя по «Яндекс.Карте», на дороге произошла авария в среднем ряду возле «Меги». Вдобавок там идут запланированные дорожные работы.

- В Санкт-Петербурге наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. КАД внутренняя сторона, от Горского шоссе до проспекта Энгельса. Длина пробки — 14.1 км, - гласят данные «Яндекс.Пробок».

В целом в городе наблюдаются вполне обычные для субботы пробки в 2 балла. Таковыми они будут, как прогнозируется, еще минимум 1 час. Аномалия есть разве что на проспекте Маршала Жукова. Загруженность магистрали из центра уже составляет 9 баллов, что на 4 пункта выше обычного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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