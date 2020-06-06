2020-06-06T19:11:35+03:00
Происшествия

Радужные пятна окутали устье реки Смоленки

Огромные маслянистые «узоры» опубликовали очевидцы в соцсетях [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Петербуржцы сообщили о радужных пятнах в устье реки Смоленки. Фото: vk.com/parksmolenkaПетербуржцы сообщили о радужных пятнах в устье реки Смоленки. Фото: vk.com/parksmolenka
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Жители Васильевского района ужаснулись огромными маслянистыми пятнами, которые образовались на Смоленке. Первыми радужные «узоры» заметили подписчики группы «Парк на Смоленке | Васильевский остров» во «Вконтакте», выложив в Сеть фотографии с места происшествия. По словам горожан, еще часом ранее там ловили рыбу, а сейчас все поспешили уйти.

- В устье реки Смоленки – радужные пятна от разливов. Срочно была сделана заявка в мобильную экологическую дежурную службу комитета по природопользованию. Сказали, что судно «Пиларн» уже работает на месте, - писали неравнодушные петербуржцы.

Пятна пошли вдоль улицы Кораблестроителей. Фото: vk.com/vasilyevskiyostrov

Пятна пошли вдоль улицы Кораблестроителей. Фото: vk.com/vasilyevskiyostrov

К вечеру в группе «Живем на Васильевском | Васильевский остров» во «Вконтакте» тоже обратили внимание на проблему. Пятна пошли дальше вдоль улицы Кораблестроителей. В комментариях многие местные жители отметили, что паниковать не нужно, ведь Смоленку регулярно чистят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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