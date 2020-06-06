Радужные пятна окутали устье реки Смоленки
Жители Васильевского района ужаснулись огромными маслянистыми пятнами, которые образовались на Смоленке. Первыми радужные «узоры» заметили подписчики группы «Парк на Смоленке | Васильевский остров» во «Вконтакте», выложив в Сеть фотографии с места происшествия. По словам горожан, еще часом ранее там ловили рыбу, а сейчас все поспешили уйти.
- В устье реки Смоленки – радужные пятна от разливов. Срочно была сделана заявка в мобильную экологическую дежурную службу комитета по природопользованию. Сказали, что судно «Пиларн» уже работает на месте, - писали неравнодушные петербуржцы.
Пятна пошли вдоль улицы Кораблестроителей. Фото: vk.com/vasilyevskiyostrov
К вечеру в группе «Живем на Васильевском | Васильевский остров» во «Вконтакте» тоже обратили внимание на проблему. Пятна пошли дальше вдоль улицы Кораблестроителей. В комментариях многие местные жители отметили, что паниковать не нужно, ведь Смоленку регулярно чистят.
ИСТОЧНИК KP.RU