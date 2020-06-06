2020-06-06T20:23:03+03:00
Звезды

Петербургский студент напишет музыку к американскому сериалу на Netflix

Сериал расскажет о взрослении школьников и затронет всю актуальную повестку [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙАлина ЧЕМЕРИС
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Петербургский студент создаст саундтрек для нового сериала Netflix про школьников. Фото: instagram.com/nixon_foshПетербургский студент создаст саундтрек для нового сериала Netflix про школьников. Фото: instagram.com/nixon_fosh
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Никита Чарков, студент из Санкт-Петербурга, напишет саундтрек для нового сериала на крупнейшем стриминговом видеосервисе Netflix. Уже готов заглавный трек, послушать который можно будет в августе или сентябре. Сам сериал пойдет по выверенной формуле успеха на примере таких картин как «Половое воспитание» или «Мне это не нравится» и расскажет о взрослении американских школьников, используя актуальную «приправу» в виде межнациональных и межрасовых отношений.

- Сериал очень близок мне по духу, потому что в нем будет показана травля и то, как это пережить. Для меня школа, в принципе, больная тема. Поэтому для меня лично здесь речь идет больше о самоутверждении. Хочу показать то, что в моем прошлом люди были не правы, - рассказал Никита в большом интервью «Комсомолке», которое выйдет позднее.

Сам композитор недавно переехал в США, взял себе псевдоним Nixon Fosh и начал вливаться в творческую тусовку. Он признается, что начал работать над музыкой к сериалу только неделю назад. Весь творческий процесс пройдет еще несколько месяцев. Сам сериал ожидается, предположительно, в 2021-м году.

nixon_foshnixon_fosh
Студент из Санкт-Петербурга напишет саундтрек для сериала на Netflix
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ИСТОЧНИК KP.RU

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Петербургский студент напишет музыку к американскому сериалу на Netflix
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