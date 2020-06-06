2020-06-06T20:56:16+03:00
Происшествия

Голливуд отдыхает: «Ауди» прокатилась на боку около сотни метров на Московском проспекте

Легковушка опрокинулась из-за столкновения с двумя попутчиками и полетела «вдаль» [фото, видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Ауди" проехала на боку по Московскому проспекту в результате ДТП. Фото: vk.com/spb_today"Ауди" проехала на боку по Московскому проспекту в результате ДТП. Фото: vk.com/spb_today
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На Московском проспекте Санкт-Петербурга произошло необычное ДТП которое даст фору некоторым каскадерским сценам из голливудских боевиков. По информации от ГИБДД, «Ауди» столкнулось с двумя попутными автомобилями. От удара немецкую иномарку опрокинуло на бок, после чего она таким оригинальным образом пролетела минимум сотню метров дальше по улице.

Пострадавших в эффектной аварии нет. Фото: vk.com/spb_today

Пострадавших в эффектной аварии нет. Фото: vk.com/spb_today

- Пострадавших в аварии нет. По факту ДТП проводится проверка, - коротко отчитались в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По пути "Ауди" столкнулась с "Ниссаном". Фото: vk.com/spb_today

По пути "Ауди" столкнулась с "Ниссаном". Фото: vk.com/spb_today

По словам очевидцев, на место приехали две «скорые», но помощь действительно никому не понадобилась. Судя по фотографиям свидетелей ДТП, «Ауди» прилично исцарапался об асфальт. Водитель, похоже, остался без травм благодаря куче подушек безопасности, сработавших вовремя. Виновника эффектного ДТП сейчас устанавливают.

"Ауди" прокатилась на боку около сотни метров по Московскому проспекту в Санкт-Петербурге.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

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