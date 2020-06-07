2020-06-07T19:05:37+03:00
Происшествия

Авария такси с «Феррари» остановила проезд по Введенской улице

Суперкар превратился в груду металлолома, а подбивший его «Фольксваген» лишился двигателя [видео]
Анна ПОСЛЯНОВА
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«Феррари» летел на огромной старости на мигающий зеленый. Фото: vk.com/spb_today«Феррари» летел на огромной старости на мигающий зеленый. Фото: vk.com/spb_today
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Зрелищная авария произошла сегодня, 7 июня, около половины пятого дня на углу Большого проспекта Петроградской стороны и Введенской улицы. Участниками ДТП стали белый «Фольксваген Поло» и красный «Феррари».

– 65-летний водитель «Фольксвагена» при совершении левого поворота не предоставил преимущество «Феррари» под управлением 43-летнего мужчины, – сообщают в УГИБДД МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По словам очевидцев, «Феррари» летел на огромной старости, явно превышающей разрешенные 60 километров в час. При этом суперкар успел на свой мигающий зеленый. Правда, в итоге автомобиль, стартовая цена на который начинается с 12 миллионов рублей, превратился в груду металлолома. «Фольксваген» же лишился двигателя и отправил своего хозяина в больницу.

Водитель «Фольксвагена» получил тяжелые травмы, пассажирка – легкие. Фото: vk.com/spb_today

Водитель «Фольксвагена» получил тяжелые травмы, пассажирка – легкие. Фото: vk.com/spb_today

– Водитель «Фольксвагена» получил тяжелые травмы, пассажирка 32 лет – легкие, – добавляют в ГИБДД. – Водитель «Феррари» получил травмы средней степени тяжести.

Как сообщают очевидцы, водителя «Фольксвагена» – как выяснилось, таксиста, – увезли на реанимобиле. Его попутчица пребывала в состоянии эмоционального шока, но заметных травм не получила.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», из-за аварии движение практически остановилось на участке Введенской от Большого до Кронверкского проспекта.

Дополнение: Около 19:00 стало известно, что водитель «Фольксвагена» скончался в больнице.

Авария с «Феррари» остановила проезд по Введенской улице.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

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