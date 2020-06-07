2020-06-07T19:55:04+03:00
Происшествия

В доме на Невском старушка, забывшая ключи, третий день не может попасть в квартиру

Службы не могут вскрыть дверь жилища, потому что у бабушки нет с собой документов
Анна ПОСЛЯНОВА
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Пенсионерка вышла в магазин и захлопнула дверь еще в пятницу. Фото: vk.com/unreleased_dtpПенсионерка вышла в магазин и захлопнула дверь еще в пятницу. Фото: vk.com/unreleased_dtp
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В самом сердце Петербурга – на Невском проспекте неподалеку от Аничкова моста, в доме №84-86, – под дверью собственной квартиру уже третий день сидит бабушка. Старушка на вид лет 80 забыла дома один из ключей, когда в пятницу вышла в магазин. Так как живет бабушка одна, открыть изнури ей некому. А как связаться с родственниками, она не выдает и от всякой помощи отказывается: по словам жителей дома, пенсионерка немного не в себе.

– Соседей вообще не смущало то, что бабулька возле дверей сидит: думали, она так гуляет во время коронавируса, – рассказывает в сети жительница дома Екатерина. – Вызвали МЧС, приехали, но, так как документов, подтверждающих прописку, у бабушки в собой нет, взломать дверь не могут. Сказали, нужна полиция. Полиция говорит, что раз документов нет, то не приедут. Отправляют в МЧС. Мы попытались вызвать хоть психлечебницу. Приехала «скорая». Но в этот момент старушка решила отойти, и перед врачами пришлось только извиняться.

Соседи знают, что у бабушки есть дочка. Но как с ней связаться, ума не приложат, ведь пенсионерка отказывается даже назвать свое полное имя. Вызвать коммерческую службу, которая вскрывает замки, нельзя: бабушка категорически против. Да и на ее двери шесть или семь различных замков.

Сегодня соседи вновь обратились в полицию (к участковому) и связались с поисковиками «Лизы Алерт», чтобы разыскать родственников старушки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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