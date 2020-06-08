Мужчина зарезал 17-летнего подростка в подъезде дома

8 Июнь 2020 2020-06-08T08:06:46+03:00

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Страшная трагедия произошла в воскресенье в Приморском районе Санкт-Петербурга. Здесь, из-за конфликта со взрослым мужчиной, оборвалась жизнь 17-летнего подростка. Молодой парень погиб от двух ударов ножом. Нападавшего уже поймали.

- 7 июня в 02.52 в дежурную часть полиции поступило сообщение о ножевом ранении у одного из домов по Лыжному переулку. От полученных телесных повреждений молодой человек 2002 года рождения скончался в карете скорой помощи, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вскоре подозреваемого в убийстве задержали. Им оказался 49-летний местный житель. Как отмечает Следственное управление СК России по Петербургу, причиной конфликта, произошедшего в парадной дома, стали «внезапно возникшие неприязненные отношения».

- Подозревамый жестоко избил 17-летнего подростка, а также нанес ему не менее двух ударов ножом, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Сейчас вероятный преступник задержан, ему предъявлено обвинение по статье «Убийство». Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU