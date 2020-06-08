2020-06-08T08:22:29+03:00
Происшествия

Частный дом сгорел ночью в поселке Горьковское в Ленобласти

С огнем боролись восемь пожарных
Петр КИБЕР
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В поселке Горьковское в Ленобласти сгорел частный дом.В поселке Горьковское в Ленобласти сгорел частный дом.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Срочный вызов получили в ночь на понедельник бойцы противопожарной охраны управления МЧС по Ленинградской области. Звонивший сообщил, что в поселке Горьковское Выборгского района горит частный дом.

- В 00:54 8 июня поступило сообщение о пожаре по адресу: п. Горьковское, улица Дачная, - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Прибывшие на место пожарные установили, что горит частный дом на площади 42 квадратных метра. Спасатели сразу же принялись за дело, но чтобы ликвидировать возгорание им понадобился примерно час.

В 2:01 бойцы рапортовали о ликвидации пожара. После этого пожарные взялись за разбор завалов.

Всего на вызов выезжали две единицы техники и восемь человек личного состава.

В причинах возгорания разбираются дознаватели. Сообщений о пострадавших на данный момент не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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