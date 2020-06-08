Домохозяйка поймала мужа на сексуальных домогательствах к 10-летней дочери в Ленинградской области

8 Июнь 2020 2020-06-08T17:09:23+03:00

Мужчину поймали на сексуальных домогательствах к маленькой дочери в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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В Ленинградской области полиция разбирается с историей семьи из города Тосно, в которой женщина обвинила своего мужа в сексуальном домогательстве к их общей маленькой дочери. Утром в воскресенье, 7 июня 2020 года, 29-летняя домохозяйка обратилась в полицию с заявлением на супруга. Правоохранители немедленно отреагировали.

- Жительница одного из домов на улице Чехова рассказала, что ее неработающий 33-летний муж совершил насильственные действия сексуального характера в отношении их 10-летней дочери, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Женщина уточнила, что муж гладил руками по интимным частям тела их общей дочери. О других возможных действиях мужчины на данный момент не известно.

В ночь на 8 июня подозреваемый был задержан. По факту заявления было возбужден уголовное дело. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU