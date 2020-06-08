2020-06-08T18:22:10+03:00
Общество

Шарики с веселящим газом запретят продавать несовершеннолетним в Санкт-Петербурге

Нарушителям будет грозить штраф, а также изъятие баллона с веществом
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге запретят продавать несовершеннолетним шарики с веселящим газомВ Петербурге запретят продавать несовершеннолетним шарики с веселящим газомФото: Олег УКЛАДОВ
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В Санкт-Петербурге планируют ввести запрет на продажу шариков с веселящим газом несовершеннолетним. В понедельник, 8 июня 2020 года, депутат Законодательного собрания Денис Четырбок рассказал об этой инициативе в эфире Радио «Комсомольская правда – Петербург».

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- В Госдуме давно предлагали принять закон, который вводил веселящий газ в перечень продуктов ограниченных к продаже. Чтобы велся учет закупок, номеровались баллоны и был отчет. Для этого нужен целый комплекс мероприятий. Петербург поддерживал эти инициативы, - отметил Четырбок.

Пока что этот закон на федеральном уровне так и не продвинулся. Однако для Петербурга контроль веселящего газа – важный вопрос. Так, прошлым летом очередной парень надышался шариком на Думкой улице, сел за руль и выехал на тротуар на Невском. Пять человек пострадали, двое из них умерли.

- Совместно с сотрудниками полиции выявили, что веселящим газом торгуют не только в заведениях, но и в машинах рядом. Поэтому его продают подросткам. Мы можем ограничить продажу газа несовершеннолетним, - заявил парламентарий.

Закон будет рассмотрен до конца июня текущего года. В случае его приятия нарушителю будет грозить штраф, а баллон изъят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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