Главный синоптик Санкт-Петербурга рассказал, как долго в городе продержится жаркая погода
В понедельник, 8 июня, воздух в Санкт-Петербурге прогрелся до +29 градусов. Петербуржцы, особенно с маленькими детьми, несмотря на запреты отправились в городские парки и к водоемам - ведь лето в городе на Неве непредсказуемо: кто знает, когда внезапно закончится.
Надолго ли задержится в Санкт-Петербурге жара, "Комсомолка" спросила у главного синоптика Александра Колесова.
- Жаркая погода в Санкт-Петербурге продержится еще два дня - 9 и 10 июня 2020 года, - рассказал метеоролог. - В четверг, 11 июня уже будет свежее: около 24 градусов. А с 12-13 июня похолодает еще сильнее.
Как пояснил синоптик, температурного рекорда сегодня не было. В начале июня бывали деньки и пожарче. Хотя по данным на 19.00 главная городская метеостанция зафиксировала +29,6 градуса.
Добавим, официальный прогноз на вторник, 8 июня - +27...+29 градусов. Петербуржцам обещают грозы и ветер, но аналогичный прогноз, который был дан на понедельник, к вечеру так и не сбылся.
ИСТОЧНИК KP.RU