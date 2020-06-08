Главный синоптик Санкт-Петербурга рассказал, как долго в городе продержится жаркая погода

8 Июнь 2020 2020-06-08T19:46:39+03:00

Похолодание в Санкт-Петербурге не за горами - уже к концу недели погода испортится

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В понедельник, 8 июня, воздух в Санкт-Петербурге прогрелся до +29 градусов. Петербуржцы, особенно с маленькими детьми, несмотря на запреты отправились в городские парки и к водоемам - ведь лето в городе на Неве непредсказуемо: кто знает, когда внезапно закончится.

Надолго ли задержится в Санкт-Петербурге жара, "Комсомолка" спросила у главного синоптика Александра Колесова.

- Жаркая погода в Санкт-Петербурге продержится еще два дня - 9 и 10 июня 2020 года, - рассказал метеоролог. - В четверг, 11 июня уже будет свежее: около 24 градусов. А с 12-13 июня похолодает еще сильнее.

Как пояснил синоптик, температурного рекорда сегодня не было. В начале июня бывали деньки и пожарче. Хотя по данным на 19.00 главная городская метеостанция зафиксировала +29,6 градуса.

Добавим, официальный прогноз на вторник, 8 июня - +27...+29 градусов. Петербуржцам обещают грозы и ветер, но аналогичный прогноз, который был дан на понедельник, к вечеру так и не сбылся.

ИСТОЧНИК KP.RU