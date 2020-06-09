Студент-первокурсник попался с крупной партией наркотиков в Санкт-Петербурге

9 Июнь 2020 2020-06-09T12:41:29+03:00

Молодой человек прятал сверток с мефедроном в сумочке своей спутницы

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В Санкт-Петербурге инспекторы ДПС задержали студента-первокурсника одного из местных вузов с крупной партией наркотиков. В ночь на 8 июня 2020 года инспекторы ДПС остановили для проверки «Митсубиши Лансер» у дома 29/31 по набережной реки Екатерингофки. В иномарке оказался 24-летний Кевин, который прятал в машине сверток мефедрона.

- В машине также находилась 27-летняя пассажирка. У молодого человека присутствовали признаки алкогольного опьянения. Полицейские решили проверить и спутницу студента, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

В дамской сумочке подруги студента правоохранители нашли сверток, в котором был упакован мефедрон, около 200 граммов. Молодой человек сразу признался, что наркотик принадлежит ему и девушка об этом ничего не знала. Парень пояснил, что купил его в интернете и забрал из тайника-закладки в лесу в районе поселка Рощино Ленинградской области.

Во время обыска дома у парня на улице Декабристов были найдены предметы, которые подтверждают его причастность к незаконному обороту наркотиков. Возбуждено уголовное дело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/783966" frameborder="0"></iframe> Студента задержали с крупной партией наркотиков в Петербурге.Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU