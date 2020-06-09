2020-06-09T17:47:53+03:00
Происшествия

Агрессивный рыбак напал на чиновников, оштрафовавших рыболовный магазин в Санкт-Петербурге

Мужчина оказался не доволен запретом работы торговой точки из-за коронавируса
Лилия КОЗЛОВА
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Агрессивный мужчина напал на чиновник, оштрафовавших рыболовный магазин в Санкт-Петербурге / Фото: СмольныйАгрессивный мужчина напал на чиновник, оштрафовавших рыболовный магазин в Санкт-Петербурге / Фото: Смольный
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В Санкт-Петербурге агрессивный рыбак напал на инспекторов комитет по контролю за имуществом, которые обнаружили рыболовный магазин, работающий во время запретов из-за пандемии коронавируса. Инцидент произошел в конце мая, когда чиновники проверяли торговый комплекс на Красносельском шоссе. Об этом стало известно только во вторник, 9 июня 2020 года.

- На втором этаже ТК был обнаружен рыболовный магазин, который вел торговлю несмотря на запрет, - рассказали в комитете.

Когда чиновники фиксировали нарушения, в магазин ворвался агрессивно настроенный мужчина. Он пытался вытолкнуть сотрудников комитета из торгового зала, хватал за одежду, нецензурно выражался, угрожал физической расправой, оскорблял госслужащих. На неоднократные требования прекратить противоправные действия мужчина не реагировал.

Успокоить нападавшего смог звонок в полицию, однако, мужчина не стал дожидаться правоохранителей и скрылся с места происшествия. Сейчас его разыскивает полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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