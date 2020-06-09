Гроза с ливнем и градом накрыли Санкт-Петербург после жары 9 июня

9 Июнь 2020 2020-06-09T18:25:42+03:00

Гром прогремел над городом в пятом часу вечера, температура упала на пять градусов [видео, фото]

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Долго знойная жара и духота не могли стоять в Санкт-Петербурге. В шестом часу вечера во вторник, 9 июня 2020 года, на город обрушилась настоящая гроза, которую и обещали синоптики. Раскаты грома слышны почти во всех частях Северной столицы, а вот реальные осадки пока что прошлись только по югу.

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- У меня громыхнуло так, будто джип под окнами взорвался, - передает корреспондент "КП-Петербург".

На севере Петербурга небо немного затянуло облаками, местами пошел обычный дождь.

Град на юге города выпал размером с горохФото: Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

- У меня все тихо. Даже небо почти не затянуло, только немного потемнело, - поделился еще один журналист обстановкой в Выборгском районе.

Но вот на юге, особенно в Рыбацком, погода разгулялась не на шутку. Прогремел гром, быстро сгустились тучи из которых начался совсем не ливень, а посыпался град величиной с горох.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/784052" frameborder="0"></iframe> Гроза и град накрыли Петербург 9 июня 2020 года.Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

ИСТОЧНИК KP.RU