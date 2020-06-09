Гроза с ливнем и градом накрыли Санкт-Петербург после жары 9 июня
Долго знойная жара и духота не могли стоять в Санкт-Петербурге. В шестом часу вечера во вторник, 9 июня 2020 года, на город обрушилась настоящая гроза, которую и обещали синоптики. Раскаты грома слышны почти во всех частях Северной столицы, а вот реальные осадки пока что прошлись только по югу.
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- У меня громыхнуло так, будто джип под окнами взорвался, - передает корреспондент "КП-Петербург".
На севере Петербурга небо немного затянуло облаками, местами пошел обычный дождь.
Град на юге города выпал размером с горохФото: Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
- У меня все тихо. Даже небо почти не затянуло, только немного потемнело, - поделился еще один журналист обстановкой в Выборгском районе.
Но вот на юге, особенно в Рыбацком, погода разгулялась не на шутку. Прогремел гром, быстро сгустились тучи из которых начался совсем не ливень, а посыпался град величиной с горох.
Гроза и град накрыли Петербург 9 июня 2020 года.Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ИСТОЧНИК KP.RU