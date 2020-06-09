12-летний мальчик утонул в карьере в Парке Героев-Пожарных в Санкт-Петербурге

9 Июнь 2020 2020-06-09T18:50:18+03:00

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В Санкт-Петербурге погиб 12-летний мальчик, который пытался спастись от жары в карьере во Фрунзенском районе. В пять часов вечера во вторник, 9 июня 2020 года, в спасательную службу сообщили о том, что произошла беда с ребенком в парке Героев-Пожарных. К сожалению, спасти мальчика не удалось.

- В 17:08 в парке Героев-Пожарных утонул ребенок 2007 года рождения. В 18:20 часов водолазами был обнаружено его тело, - сообщили в МЧС Петербурга.

За поисками ребенка следила толпа людейФото: СОЦСЕТИ

Местные жители рассказывают, что в этом карьере уже не первый раз тонут люди. Всему причиной множество мусора на дне в виде бетонных плит и арматуры.

- Рядом раньше был кирпичный завод и весь мусор скидывали в него. Сейчас вокруг искусственного карьера все облагородили, но мусор в самом карьере остался, - рассказала петербурженка.

На данный момент на месте трагедии находятся спасатели и полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU