2020-06-09T21:22:04+03:00
Общество

Суд признал незаконным перевод части Муринского парка под строительство «Нова Арены»

Иск защитников природной территории размером в 1,8 га полностью удовлетворен
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Городской суд Санкт-Петербурга отменил перевод части Муринского парка под застройку спорткомплексом «Нова Арена». Фото: vk.com/kalininskiyzaparkГородской суд Санкт-Петербурга отменил перевод части Муринского парка под застройку спорткомплексом «Нова Арена». Фото: vk.com/kalininskiyzapark
Изменить размер текста:

Горсуд Санкт-Петербурга признал незаконным перевод внушительной части Муринского парка под застройку спортивного комплекса «Нова Арена». Иск защитников природной территории размером в 1,8 гектара, где густо растет березовая роща, полностью удовлетворен.

- Решение правительства Санкт-Петербурга об отнесении земельного участка парка к зоне спортивных сооружений с включением объектов инженерной инфраструктуры не соответствует закону «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», статье закона «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге», а также статье Градостроительного кодекса РФ «Порядок подготовки проекта правил землепользования и застройки», - передает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Многочисленные защитники Муринского парка и местные жители не скрывают радости в соцсетях. Однако через 30 дней дело вновь отправится в Куйбышевский районный суд, где активисты намерены добиться окончательной отмены на строительство дополнительных объектов «Нова Арены».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бушующая непогода принесла в Санкт-Петербург двойной объем осадков
Петербурженка догнала и скрутила грабителя, отнявшего у нее телефон
Суд признал незаконным перевод части Муринского парка под строительство «Нова Арены»
1,5 тысячи штрафов выписали таксистам за начало июня в Санкт-Петербурге и Ленобласти
Появились подробности смерти 12-летнего мальчика, утонувшего в карьере парка Героев-Пожарных
Карта распространения коронавируса в Ленинградской области на 9 июня 2020 года: Сразу 38 заболевших в Гатчинском районе
«Моря» и «океаны» образовались на улицах Санкт-Петербурга после ливня с градом
Петербуржцам пообещали не отключать горячую воду до начала июля
12-летний мальчик утонул в карьере в Парке Героев-Пожарных в Санкт-Петербурге
Мать, пытавшуюся задушить двухлетнюю дочь, отправили под суд в Ленинградской области
Безопасный летний отдых организуют для детей Санкт-Петербурга
Гроза с ливнем и градом накрыли Санкт-Петербург после жары 9 июня
Агрессивный рыбак напал на чиновников, оштрафовавших рыболовный магазин в Санкт-Петербурге
В автосалоне бывшего игрока СКА Максима Сушинского прошли обыски
Уголовное дело возбудили после невыплаты 97-летней женщине-ветерану денег на покупку жилья в Новгородский области
Штаб Ленобласти рассказал, в каких районах выявлены новые случаи коронавируса
Аварийные дома в Гатчине готовят к расселению
Комздрав раскрыл подробности 41 смерти от коронавируса в Санкт-Петербурге на 9 июня 2020 года