Суд признал незаконным перевод части Муринского парка под строительство «Нова Арены»

9 Июнь 2020 2020-06-09T21:22:04+03:00

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Горсуд Санкт-Петербурга признал незаконным перевод внушительной части Муринского парка под застройку спортивного комплекса «Нова Арена». Иск защитников природной территории размером в 1,8 гектара, где густо растет березовая роща, полностью удовлетворен.

- Решение правительства Санкт-Петербурга об отнесении земельного участка парка к зоне спортивных сооружений с включением объектов инженерной инфраструктуры не соответствует закону «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», статье закона «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге», а также статье Градостроительного кодекса РФ «Порядок подготовки проекта правил землепользования и застройки», - передает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Многочисленные защитники Муринского парка и местные жители не скрывают радости в соцсетях. Однако через 30 дней дело вновь отправится в Куйбышевский районный суд, где активисты намерены добиться окончательной отмены на строительство дополнительных объектов «Нова Арены».

ИСТОЧНИК KP.RU