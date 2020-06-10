2020-06-10T08:17:23+03:00
Общество

Вход в ЦПКиО могут сделать платным, чтобы контролировать число посетителей

Также это поможет возместить убытки парка, полученные за время простоя
Петр КИБЕР
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Вход в ЦПКиО могут сделать платным.Вход в ЦПКиО могут сделать платным.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Вход в Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова могут сделать платным. Раньше покупать билеты приходилось только в выходные и праздничные дни, а по будням двери Елагина острова были открыты для всех. Однако ситуация может измениться. И не в последнюю очередь из-за коронавируса.

- Нам поставлена четкая задача - безопасное нахождение граждан в парке. Соответственно возникает вопрос, как проконтролировать их число и обеспечить соблюдение мер санитарной безопасности. Одна из версий - это установление платного входа, - заявили «Невским новостям» в руководстве ЦПКиО.

Директор парка Павел Селезнев отметил, что продажа билетов поможет решить сразу две задачи: посчитать количество посетителей «Потому что с нас потом спросят "Сколько людей в парке?"», а также пополнить бюджет ЦПКиО, который терпит убытки из-за карантинных мер. Ведь если парки все же откроют, то придется дополнительно обрабатывать скамейки, общественные места и так далее. А деньги у ЦПКиО «уже кончились».

Впрочем, пока окончательное решение по платному входу на Елагин остров, не принято.

ИСТОЧНИК KP.RU

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