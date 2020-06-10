На фекальную вонь пожаловались прихожане храма в Ленинградской области

10 Июнь 2020 2020-06-10T11:33:42+03:00

По словам жителей, содержимое выгребных ям сливают в лес рядом со Свято-Троицким собором [видео]

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В Ленинградской области прихожане Свято-Троицкого морского собора в Краколье Кингисеппского района пожаловались на фекальную вонь. В среду, 10 июня 2020 года, общественники из организации «Гражданский патруль» рассказали, что к ним обратились жители Усть-Луги. По их словам, неподалеку от храма сливают содержимое из выгребных ям.

- Рядом кладбище, люди приходят помянуть близких, собор, и муниципальные службы своими усилиями создают такую атмосферу. Подобное отношение к людям недопустимо. Тех, же кто ввел подобное в практику нужно не просто гнать с работы, но и наказывать по всей строгости закона, - прокомментировал руководитель «Гражданского патруля» Ростислав Антонов.

Фекальные массы из септиков не оснащенного канализацией многоквартирного дома сливают прямо в лес. Из-за этого в округе стоит жуткий запах.

Активисты обратились в Роспотребнадзор и прокуратуру Ленобласти с просьбой провести проверку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/784180" frameborder="0"></iframe> Жители Ленобласти жалуются за запах фекалий рядом с храмом.Видео: Гражданский патруль

ИСТОЧНИК KP.RU