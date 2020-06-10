Беглов спросил у петербуржцев, какие ограничения снять в городе в первую очередь

10 Июнь 2020 2020-06-10T13:00:37+03:00

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утром в среду, 10 июня 2020 года, обратился к жителям города. Градоначальник решил поинтересоваться мнением горожан о том, чего им больше всего не хватает на данный момент в связи с ограничениями из-за коронавируса, а также, какие места лучше всего открыть в первую очередь. Опрос он провел на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

- До недавнего времени число заболевших в Петербурге было в 8-10 раз выше количества выздоровевших. В последние три недели этот базовый показатель начал плавно снижаться, что дало возможность поставить перед Роспотребнадзором вопрос о снятии некоторых ограничений, - написал Беглов.

Губернатор попросил петербуржцев высказать свое мнение, какие ограничения стоит снимать в первую очередь. Беглов предоставил список из 25 мест: учреждения соцзащиты, детские сады, общественные организации, библиотеки, музеи и выставочные залы, зоопарк, театры, концертные залы и цирки, детские и спортивные площадки, бани, салоны красоты и многое другое.

Проголосовать за снятие ограничений можно на странице Александра Беглова в «ВКонтакте» в комментариях к посту.

ИСТОЧНИК KP.RU