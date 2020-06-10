Петербургский суд дал 10 лет заключения мигранту-стороннику террористов
2-й Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении гражданина Узбекистана, который распространял радикальные исламистские идеи на территории Петербурга и Ленинградской области. За это сторонник террористов получил длительный тюремный срок.
- Следствием и судом установлено, что в период времени с января 2018 года по март 2019 года, подсудимый принимал участие в деятельности запрещенной на территории РФ террористической организации: проводил обучение граждан, занимался распространением ее идеологии, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Подрывные идеи мигрант рассылал через мобильные мессенджеры, переписывался с адептами и встречался с ними лично.
Свою вину на суде мужчина признал полностью. Ближайшие десять лет он проведет в заключении. Три – в тюрьме, а еще семь – в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU