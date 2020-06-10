2020-06-10T16:31:26+03:00
Происшествия

Петербургский суд дал 10 лет заключения мигранту-стороннику террористов

Больше года мужчина распространял подрывные идеи по соцсетям и проповедовал учение исламистов
Петр КИБЕР
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Мигрант из Узбекистана получил 10 лет за сотрудничество с террористами.Мигрант из Узбекистана получил 10 лет за сотрудничество с террористами.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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2-й Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении гражданина Узбекистана, который распространял радикальные исламистские идеи на территории Петербурга и Ленинградской области. За это сторонник террористов получил длительный тюремный срок.

- Следствием и судом установлено, что в период времени с января 2018 года по март 2019 года, подсудимый принимал участие в деятельности запрещенной на территории РФ террористической организации: проводил обучение граждан, занимался распространением ее идеологии, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Подрывные идеи мигрант рассылал через мобильные мессенджеры, переписывался с адептами и встречался с ними лично.

Свою вину на суде мужчина признал полностью. Ближайшие десять лет он проведет в заключении. Три – в тюрьме, а еще семь – в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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