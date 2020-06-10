2020-06-10T17:00:37+03:00
Происшествия

Петербуржец изнасиловал двух 12-летних девочек за одну ночь

Мужчина привел школьниц к себе домой и напоил
Лилия КОЗЛОВА
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Парень изнасиловал двух 12-летних девочек в съемной квартире в ПетербургеПарень изнасиловал двух 12-летних девочек в съемной квартире в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Житель Санкт-Петербурга изнасиловал двух 12-летних девочек в своей квартиры в одну ночь. Во вторник, 9 июня 2020 года, следственный комитет выяснил подробности вечеринки, произошедшей в декабре 2019 года дома у 25-летнего парня.

- Еще 16 декабря 2019 года сообщалось о том, что 25-летний парень изнасиловал 12-летнюю девочку в съемной квартире на улице Шаврова. После этого было возбуждено уголовное дело, а подозреваемый отправлен в СИЗО, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Пока парень сидел в СИЗО, следователи выяснили, что в ту ночь он изнасиловал еще одну 12-летнюю школьницу. Инцидент произошел все в той же съемной квартире. Парень напоил девочек алкоголем. Сначала изнасиловал одну, после этого вторую с разницей примерно в час.

Сейчас следствие возбудило второе уголовное дело в отношении молодого человека. Мера пресечения не изменялась. Известно, что ранее парень уже был судим за разбой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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